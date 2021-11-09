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В ДНР рассказали о захваченном ВСУ поселке в «серой зоне»

МИД ДНР: украинские военные вырыли траншеи в захваченном поселке Старомарьевка
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили расположенный в серой зоне поселок Старомарьевка и подняли над ним свой флаг. Об этом 9 ноября сообщила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

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Украинские военные также вырыли траншеи, отметила она.

«Мы пытались задействовать координационный механизм, сообщали украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), что такую деятельность необходимо прекратить, что это очень серьезное нарушение», — отметила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в интервью «РИА Новости» 9 ноября.

По ее словам, Киев игнорировал все запросы представительства республики в СЦКК по захвату Старомарьевки.

26 октября в ДНР сообщили, что украинские военные появились в поселке Старомарьевка.

Однако 30 октября украинские силовики опровергли информацию о взятии под контроль села в Донбассе. При этом они признали, что 26 октября заходили в населенный пункт якобы с целью охраны рабочей группы, которая проводила гуманитарные мероприятия.

29 октября командир 93-й бригады «Холодный Яр» Дмитрий Брижинский заявил, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне» на линии разграничения в Донбассе якобы для того, чтобы предоставить местным жителям гуманитарную помощь. По его словам, «никакого захвата или желания продвинуться вперед никто не проявлял».

Кроме того, в СМИ появились данные о захвате в населенном пункте 27 россиян.

Спустя три дня официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет России проверяет данные о незаконных действиях украинских военнослужащих. Также ведомству стало известно, что у граждан РФ изъяли паспорта.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота.

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