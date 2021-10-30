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Украинские военные объяснили свое появление в селе Старомарьевка в Донбассе

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Украинские силовики опровергли информацию о взятии под контроль села Старомарьевка в Донбассе. Об этом сообщает в субботу, 30 октября, пресс-центр 93-й бригады «Холодный Яр» в социальной сети Facebook.

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«Руководство 93-й бригады «Холодный Яр» в очередной раз подчеркивает, что никаких изменений в положении подразделений 93-й бригады не происходит! Все подразделения 93-й бригады находятся на своих позициях и опорных пунктах», — указано в заявлении.

При этом силовики признали, что 26 октября заходили в село. Целью названа охрана рабочей группы, которая проводила гуманитарные мероприятия. Так, военнослужащие заняли наблюдательные посты в окрестностях населенного пункта. Однако после того, как соответствующие мероприятия были окончены, военные вернулись в свои места несения службы, говорится в заявлении.

«На сегодняшний день ни одного военнослужащего бригады в пределах населенного пункта Старомарьевка нет», — заключили в пресс-центре бригады.

Ранее, 29 октября, командир 93-й бригады «Холодный Яр» Дмитрий Брижинский заявил, что украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне» на линии разграничения в Донбассе якобы для того, чтобы предоставить местным жителям гуманитарную помощь. По его словам, «никакого захвата или желания продвинуться вперед никто не проявлял».

26 октября в ДНР отметили, что украинские военные появились в поселке Старомарьевка. Кроме того, в СМИ появились данные о захвате в населенном пункте 27 граждан РФ.

Как указали в российском МИДе, по имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически заходят военнослужащие ВСУ для проведения так называемых фильтрационных мероприятий. Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима.

Спустя три дня официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет России проверяет данные о незаконных действиях украинских военнослужащих. Также ведомству стало известно, что у граждан РФ изъяли паспорта.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота.

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