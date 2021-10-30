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СК проверяет информацию о захвате в плен 37 россиян в Донбассе
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СК проверяет информацию о захвате в плен 37 россиян в Донбассе

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Следственный комитет России (СКР) проверяет данные о незаконных действиях украинских военнослужащих, которые удерживают 37 граждан России в селе Старомарьевка на Донбассе. Об этом в субботу, 30 октября, сообщила журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Главное следственное управление СКР проверяет информацию о том, что после проведения артиллерийских обстрелов была захвачена группа россиян. Также ведомству стало известно, что у граждан РФ изъяли паспорта.

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Согласно данным СКР, во время конфликта на Донбассе военнослужащие Украины нарушают нормы международного права. Так, были нарушены положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, подчеркнули в СКР.

Речь может идти о нарушении положений документа, которые запрещают ограничения на свободное перемещение гражданского населения, а также меры принуждения физического или морального порядка.

Председателем СКР Александром Бастрыкиным поручено Главному следственному управлению по результатам процессуальной проверки возбудить уголовное дело по ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением), уточнила Петренко.

Также глава ведомства поручил принять установить конкретных лиц, причастных к инциденту и организовать их розыск.

27 октября Петренко сообщила, что СКР с 2014 года возбудил более 460 уголовных дел о преступлениях, совершенных украинскими силовиками на юго-востоке Украины.

Официальный представитель СК добавила, что 395 уголовных дел были возбуждены по фактам обстрела жилых домов, гражданской инфраструктуры, мест скопления людей с применением крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового вооружения.

27 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось захватить село Старомарьевка на линии разграничения. Поздее российский МИД прокомментировал данные ряда СМИ о том, что военные удерживают в селе 37 граждан РФ. Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, по имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения так называемых «фильтрационных мероприятий». Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

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