На Украине назвали захват Старомарьевки гуманитарной акцией

Украинские военные заняли село Старомарьевка в «серой зоне» на линии разграничения в Донбассе якобы для того, чтобы предоставить местным жителям гуманитарную помощь. Об этом 29 октября заявил командир 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» сухопутных войск вооруженных сил Украины Дмитрий Брижинский.

«К руководству бригады обратился глава военно-гражданской администрации с целью обеспечения режима тишины и безопасности в районе населенных пунктов Гранитное и Старомарьевка и проведения гуманитарной акции по предоставлению помощи местным жителям, которые на данный момент пребывают на неподконтрольной территории», — сказал он в интервью агентству «Армия Inform».

По словам комбрига, он принял решение назначить соответствующий личный состав «с целью обеспечения зоны безопасности во время работы представителей общины». После проведения соответствующих подготовительных работ подразделения вошли в село Старомарьевка якобы для обеспечения условий работы там военно-гражданской администрации.

«На протяжении дня, когда работала военно-гражданская администрация в населенном пункте, задачи они выполнили. После того, как гражданская группа отработала, ночью подразделения, предназначенные для охраны, оставили районы вокруг Старомарьевки и заняли свои старые позиции», — поделился украинский командир своим видением ситуации.

По его словам, «никакого захвата или желания продвинуться вперед никто не проявлял». Иные трактовки произошедшего он назвал «фейком и придумками оппонентов».

Брижинский отметил, что население встретило украинских солдат якобы очень позитивно.

«В целом они говорят, что хотят, чтобы уже было какое-то решение — или там, или здесь. И вообще были настроены очень позитивно — думали, что это уже навсегда, что украинская власть берет под контроль этот населенный пункт», — рассказал он.

По словам комбрига, военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики использовали против украинских военных «нарезную ствольную артиллерию» для того, чтобы выбить их из населенного пункта.

Кроме того, Брижинский заявил, что именно он обратился к командованию с просьбой применить беспилотник турецкого производства Bayraktar.

«Я знал, что в нашей полосе работает Bayraktar, потому обратился к командованию ООС (операции объединенных сил. — Прим. ред.) с просьбой поддержать нас огневыми средствами. И я очень благодарен руководству вооруженных сил, что быстро было принято решение на применение Bayraktar», — заявил командир.

27 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженным силам Украины (ВСУ) удалось захватить село Старомарьевка на линии разграничения. В тот же день ВСУ начали распространять информацию об использовании дрона Bayraktar, однако эти данные не были подтверждены.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения. Он отметил, что как только вооружения оказываются в руках военных, они потенциально начинают применяться в этом районе.

28 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что Киев может намеренно тормозить работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, чтобы вернуть Донбасс силой. Россия призвала США, Германию и Францию как участников нормандского формата прекратить милитаризацию Украины, подчеркнула она.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.