Казань не отдали: Россия выиграла медальный зачет ЧЕ по плаванию

Старты в 25-метровых бассейнах, в отличие от 50-метровых олимпийского формата, когда-то не носили официального характера. И хотя соревнования уровня чемпионатов мира и Европы на короткой воде проводятся уже долгие годы, многими спортсменами они не то чтобы не воспринимаются всерьез, но котируются явно ниже, чем летние старты. Тем более, только что начался новый олимпийский цикл, и нынешний Евро - первый крупный турнир после Токио. Поэтому неудивительно, что в Казань, впервые принимавшую именно зимний чемпионат Европы, многие сборные приехали не в сильнейшем составе. Если говорить о россиянах, то в заявке не оказалось, например, Юлии Ефимовой, Антона Чупкова, Андрея Минакова и Мартина Малютина. Хотя те же Чупков с Ефимовой за несколько дней до этого плыли в том же бассейне на финальном этапе Кубка мира.

Колесников — король Казани

Не в лучшей форме прибыл в столицу Татарстана и ряд других лидеров. Например, Владимир Морозов и двукратный олимпийский чемпион Евгений Рылов. Морозов за свою карьеру выиграл немыслимое количество наград, в том числе и золота, именно на короткой воде. Но на домашнем турнире Владимир, уже после Олимпиады переболевший коронавирусом, довольствовался бронзой на фирменной 50-метровке вольным стилем, а также серебром и бронзой в эстафетах.

Рылов и вовсе ограничился бронзой в составе эстафетной четверки на дистанции 4х50 м вольным стилем. Состав у России был роскошный - Морозов, Владислав Гринев, Рылов, Климент Колесников. Но на финише они оказались только третьими.

— По ощущениям, вообще ничего не получилось у меня сегодня, — сказал Рылов журналистам. — Ни старт, ни поворот, ни выход, ни само плавание. Плохо шел по дистанции. Личная ответственность за результат? Сложный вопрос... Я изначально говорил и понимал, что не очень хорошо готов к этому чемпионату. Сейчас это все и показываю. Буду все равно стараться по максимуму, а там как получится.

Получилось не очень - добравшись до финала на коронной 200-метровке на спине, Евгений незадолго до решающего заплыва снялся. Как объяснил Рылов, перед Евро он простудился, и сейчас не готов показывать нужное время.

В таких условиях палочкой-выручалочкой мужской сборной стал Колесников. 21-летний москвич на Олимпиаде до золота не дошел, зато в Казани выиграл сразу три дисциплины: сначала «полтинник» на спине с рекордом турнира, потом дистанцию вдвое длинней, а напоследок и «королевскую» стометровку вольным стилем.

Еще одним пловцом, сумевшим взять реванш за летнюю неудачу, стал Илья Бородин. Напомним, что 18-летний россиянин, специализирующийся на комплексе, за несколько дней до отъезда в Токио сдал положительный тест на COVID-19. Но зато осенью он поплыл очень мощно - в Казани Бородин выиграл 400-метровку с юношеским рекордом мира (3.58,83).

— Вернуться и снова плавать было сложно, — рассказал «Известиям» Илья Бородин. — Сейчас все хорошо, но пропуск Олимпиады пережил очень тяжело. Прошли через это вместе с тренером, он здорово мне помог, поддержал.

Кирпичникова — трижды герой

Женская сборная России в последние годы находится в тени мужской. Но на этот раз девушки выиграли больше медалей, а по победам обошли сильный пол почти в два раза. Главной героиней чемпионата Европы стала Анастасия Кирпичникова. Она выиграла весь средний и длинный кроль: 400, 800 и 1500 метров. Впечатляющий хет-трик, к тому же на самой короткой из дистанций серебро взяла другая россиянка Анна Егорова.

— После 1500 м была немного эмоционально опустошенной, плыла из последних сил, — призналась «Известиям» Анастасия Кирпичникова после третьего успеха. — Очень много дистанций здесь заявила. Пока это мой самый успешный турнир в карьере, но, надеюсь, дальше будет еще лучше.

Чемпионками в личных видах программы стали еще две россиянки. Светлана Чимрова победила на 200-метровке баттерфляем, а 16-летняя Евгения Чикунова продолжила утверждаться в роли лидера женского брасса, побив юношеский рекорд мира на 200-метровке. К этому она добавила серебро на «сотне», которое пришлось разделить... с Ефимовой. Но не с Юлией, а с Энели - однофамилицей из Эстонии.

— Финиширую снова в одни секунды с Ефимовой, но теперь это уже другая Ефимова, — сказала Евгения Чикунова. — От Энели ждала хорошего выступления, но она смогла меня удивить. На самом деле классно видеть такое соперничество. Сама сейчас показываю не лучшую форму - болела ОРВИ в начале октября. Поэтому пропустила и этап Кубка мира в Берлине, и этап в Казани. Решили с тренером посвятить этот месяц подготовке к чемпионату Европы.

Женская сборная одержала и две победы в эстафетах, причем в заплыве на 4х50 метров вольным стилем такой успех оказался первым в ее истории. Дважды чемпионками Европы стали Мария Каменева, Арина Суркова и Дарья Клепикова, по разу победу праздновали Розалия Насрединова и Ника Годун.

Кстати, Суркова и Каменева могли увезти домой еще и серебро в смешанной эстафете 4х50 м вольным стилем, но в этом заплыве случилась трагикомическая история. Представлявшие мужскую часть команды Морозов и Колесников перепутали этапы, и после протеста финишировавших четвертыми поляков сборную России... дисквалифицировали. Легкое утешение Суркова, Каменева и Колесников нашли в смешанной «комбинашке», где вместе с Олегом Костиным стали третьими.

Впрочем, и без этой медали результаты российской сборной вполне можно считать успешными - 11 золотых, пять серебряных и восемь бронзовых медалей. Впереди у нас чемпионат страны, который пройдет с 16 по 21 ноября в Петербурге, и главный старт зимнего сезона — чемпионат мира в Абу-Даби в начале декабря.