Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о мониторинге активности войск РФ на границе с Украиной
Мир
США рассмотрят обязательство не применять ядерное оружие первыми
Мир
ФРГ проигнорировала протесты Польши по «Северному потоку - 2»
Мир
Судно «Академик Иоффе» задержали по иску на $19 млн
Мир
«Молдовагаз» запланировала повышение тарифов на газ в два раза
Мир
Патриарха Варфоломея выписали из больницы Нью-Йорка
Мир
Россия сообщила о решении проблемы с получением виз США россиянами
Спорт
Даниил Медведев вышел в полуфинал теннисного турнира в Париже
Мир
Украина заявила об отсутствии наращивания сил РФ на границе
Общество
Ректоры вузов Москвы предложили вести обучение с 8 ноября в смешанном формате
Сюжет:

ФРГ проигнорировала протесты Польши по «Северному потоку - 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральное министерство экономики Германии в ходе сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» проигнорировало опасения Польши о возможных сбоях поставок газа в некоторые страны Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Der Spiagel 5 ноября.

Газ и навсегда: РФ повысит объемы голубого топлива в хранилищах Европы
Президент дал поручение «Газпрому» увеличить закачку и призвал страны АТР объединиться в борьбе с пандемией

В конце октября министерство экономики ФРГ сообщило, что сертификация компании-оператора газопровода как независимого игрока транспортной сети «не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский Союз».

Но глава польского Управления по регулированию в сфере энергетики засомневался в решении коллег и направил в немецкое ведомство письмо со словами о том, что компания-оператор Nord Stream 2 AG контролируется российским государственным концерном «Газпром», а это представляет «особенно высокие риски для безопасности поставок».

«Обладая определенной властью на рынке «Газпром» в одиночку может поставить под угрозу безопасность поставок газа определенным государствам-членам, регионам или даже всему ЕС», — приводит издание выдержку из письма польского энергетического ведомства.

О реакции немецкого министерства на письмо польских коллег не сообщается.

В июне DUH и Мюллер-Креннер посылали запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, в котором требовали приостановить строительство газопровода на территории ФРГ. Причиной указывалось возможное негативное влияние на окружающую среду.

Тогда первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии Николай Валуев заявил, что «Северный поток — 2» не мог получить разрешение на строительство без необходимых экологических проверок. Для климата и природы газопровод опасности не представляет, подчеркнул он.

Президент США Джо Байден назвал ограничительные меры на данном этапе против газопровода контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен.

1 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что президент страны Владимир Путин положительно оценил решение американских властей отказаться от санкционного давления в отношении проекта «Северный поток – 2».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021