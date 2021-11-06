ФРГ проигнорировала протесты Польши по «Северному потоку - 2»

Федеральное министерство экономики Германии в ходе сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» проигнорировало опасения Польши о возможных сбоях поставок газа в некоторые страны Евросоюза (ЕС). Об этом пишет Der Spiagel 5 ноября.

В конце октября министерство экономики ФРГ сообщило, что сертификация компании-оператора газопровода как независимого игрока транспортной сети «не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и Европейский Союз».

Но глава польского Управления по регулированию в сфере энергетики засомневался в решении коллег и направил в немецкое ведомство письмо со словами о том, что компания-оператор Nord Stream 2 AG контролируется российским государственным концерном «Газпром», а это представляет «особенно высокие риски для безопасности поставок».

«Обладая определенной властью на рынке «Газпром» в одиночку может поставить под угрозу безопасность поставок газа определенным государствам-членам, регионам или даже всему ЕС», — приводит издание выдержку из письма польского энергетического ведомства.

О реакции немецкого министерства на письмо польских коллег не сообщается.

В июне DUH и Мюллер-Креннер посылали запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии, в котором требовали приостановить строительство газопровода на территории ФРГ. Причиной указывалось возможное негативное влияние на окружающую среду.

Тогда первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии Николай Валуев заявил, что «Северный поток — 2» не мог получить разрешение на строительство без необходимых экологических проверок. Для климата и природы газопровод опасности не представляет, подчеркнул он.

Президент США Джо Байден назвал ограничительные меры на данном этапе против газопровода контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен.

1 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о том, что президент страны Владимир Путин положительно оценил решение американских властей отказаться от санкционного давления в отношении проекта «Северный поток – 2».

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября, однако газопровод пока не начал свою работу. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.