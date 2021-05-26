Байден назвал дальнейшие санкции против СП-2 непродуктивными

Президент США Джо Байден назвал введение санкций на данном этапе против газопровода «Северный поток — 2» контрпродуктивным шагом для отношений с Европой, поскольку проект практически завершен, сообщает 25 мая Bloomberg.

«Он [СП-2] почти полностью закончен. Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений», — сказал Байден журналистам во вторник.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток — 2», который завершен на 95%, практически невозможно. По ее словам, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с Германией и глобальными факторами.

В этот же день немецкое издание Die Welt написало, что решение Байдена о приостановке санкций против газопровода было воспринято неверно, и борьба вокруг проекта только усиливается.

Так, в посольстве США в Берлине заявили, что Байден отказался от санкций ради восстановления отношений с союзниками из Европы. При этом, как говорится в материале, американские власти могут в дальнейшем ужесточить рестрикции, так как в Госдепе призывают к «энергетической независимости» Европы.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.