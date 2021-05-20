Трубоповорот: в ФРГ надеются на разум Байдена в вопросе СП-2

Отказавшись от «Северного потока – 2», власти ФРГ нанесли бы ущерб своей стране. Об этом «Известиям» заявил представитель правящей фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам в бундестаге Юрген Хардт . Осознав, что давление на трансатлантического партнера не приведет к срыву российско-европейского проекта, США отказываются от рестрикций — в американских СМИ появилась информация о том, что администрация Джо Байдена планирует отложить санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Тем не менее новые меры всё-таки будут , но коснутся лишь четырех задействованных в строительстве трубопровода судов. Впрочем, вечером 19 мая, несмотря на сообщения в СМИ, в Госдепе заявили о готовности применять все возможные инструменты, чтобы помешать завершению строительства СП-2.

Друг познается в беде

США в надежде подтолкнуть ФРГ к отказу от «Северного потока – 2» неоднократно вводили санкции против проекта. Тем не менее администрация нового президента Джо Байдена, настроенного на более тесное сотрудничество с трансатлантическим партнером, действует аккуратнее, чем команда Дональда Трампа . Так недавно издание Axios узнало о планах демократа повременить с санкциями в отношении компании — оператора газопровода Nord Stream 2 и ее управляющего директора Маттиаса Варнига. Причина кроется в нежелании США обострять отношения с одним из главных своих европейских партнеров .

По мнению официального представителя фракции ХДС/ХСС в немецком парламенте по внешнеполитическим вопросам Юргена Хардта, новости об отказе от санкций против СП-2 — доказательство тесных отношений между ФРГ и США, которые готовы решать существующие проблемы «быстро и полюбовно» . Другие политические силы Германии говорят о большей осознанности политики президента-демократа.

Трубо-поворот Фото: Global Look Press/Tasos Katopodis

— Если Джо Байден действительно решил отойти от нарушающей международное право политики США в отношении «Северного потока – 2», то я это очень приветствую. Саму идею о наложении рестрикций на управляющего директора компании, которая строит трубопровод, сложно превзойти в дерзости. Если Джо Байден всё-таки откажется от нее, то он проявит разум, а не слабость , — заявил «Известиям» глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

По его словам, политика санкций, с помощью которой США отстаивают свои экономические интересы, неприемлема. Если новый глава Белого дома поймет это и захочет «вернуть свою страну к поведению настоящего партнера, уважающего суверенитет своих союзников», то получится наладить отношения и с Россией. По мнению депутата, для решения проблем современного мира ЕС и США нуждаются в партнерстве с РФ .

Укусить напоследок

Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен в недавнем телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил в очередной раз, что Вашингтон по-прежнему против российского газопровода «Северный поток – 2». Так что от цели задушить проект Вашингтон не отказывается . По данным Politico, новые рестрикции в любом случае будут приняты, хотя и коснутся только четырех российских судов, задействованных в работах по строительству трубопровода, а также аффилированных с ними компаний. Так, США планируют затормозить строительство потока, который достроен на 95%. Некоторые политологи связывают данную инициативу с тем, что осенью после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера отношение нового правительства ФРГ к СП-2 может резко смениться на негативное .

Однако, как заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, проект наверняка успеют достроить до этого момента , а ФРГ в любом случае не сможет отказаться от него.

— Если на СП-2 будут наложены санкции, Германия нанесет ущерб самой себе. Диверсификация энергоснабжения остается целью из соображений конкуренции . Как нужен сжиженный природный газ, так и СП-2 и энергия из Ливии или «Южного коридора», — подчеркнул в беседе с «Известиями» Юрген Хардт.

Между тем, под вечер 19 мая со ссылкой на свои источники Bloomberg сообщил: администрация Байдена введет, но не будет применять санкции против СП-2 «из соображений национальной безопасности ». При этом официальный комментарий Госдепа по этой теме в тот же день гласил, что «администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что трубопровод «Северный поток — 2» не будет завершен» .

По мнению немецкого политолога Александра Рара, немецкое правительство жестко отстаивало свою позицию по СП-2 всё это время и американская администрация, в свою очередь, поняла, что пытаться опять подружиться с европейскими союзниками с помощью санкций против западных компаний невозможно.

— СП-2 будет достроен до ноября этого года в любом случае. Вашингтон пытался остановить проект, но понял, что это приведет только к крупнейшему скандалу с ФРГ, что им вовсе не на руку , — заявил Известиям» Александр Рар.

В Совфеде РФ «Известиям» заявили, что в любом случае судьба СП-2 будет успешной, а правительство Германии не откажется от этого проекта, поскольку «это не политика, а экономика».

— Этот коммерческий проект очень важен для ФРГ, и они этого не скрывают. Все попытки США через немцев сорвать строительство были обречены на провал, поскольку при всех своих союзнических обязательствах Германия ясно давала понять, что СП-2 не стоит трогать . Именно поэтому администрация Байдена и отказалась от санкций, иначе это выглядело бы уже нелепо, — подчеркнул в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Что касается рестрикций против четырех судов, сенатор отметил, что США так пытаются выйти красиво из игры, «укусив напоследок» . При этом на реализацию проекта эти меры не повлияют, заключил политик. В пресс-службе оператора проекта «Известиям» не смогли предоставить оперативный ответ.

Еще «Зеленые»

Помешать реализации проекта пытались и внутри ФРГ. В унисон с американскими политиками в Германии говорит Партия зеленых , набирающая последние несколько лет бешеную популярность, особенно у молодого населения. Кандидат в канцлеры от этой партии Анналена Бэрбок неоднократно называла трубопровод угрозой для безопасности украинцев. Еще один аргумент «Зеленых» против СП-2 — воздействие на экологию. Так, 3 мая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в суд с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку газопровода в территориальных водах Германии.

Тем не менее 17 мая BSH выдало разрешение продолжить строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии . В связи с этим глава минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил о том, что вопрос о дате сдачи достройки СП-2 теперь полностью находится в компетенции строителей, все разрешения у них есть. Есть надежды, что судно «Фортуна» закончит работы в датских водах в течение нескольких дней и сможет приступить к укладке труб в немецкой зоне.

— Действительно, определенные политические круги в Германии (в том числе «Зеленые») пытались приостановить проект, но безуспешно. Правительство ФРГ считает его коммерчески выгодным для страны, поэтому он будет завершен, — пояснил «Известиям» Александр Рар.

По мнению политолога Боннского института политических и социологических наук Кристиана Хаке, СП-2 может помочь ФРГ в ее целях по достижению экологической нейтральности .

— Решение ФРГ отказаться от использования ядерной энергии, каменного угля и бурого угля создает дефицит поставок, который в настоящее время невозможно восполнить за счет возобновляемых источников энергии. Именно поэтому Россия, будучи надежным поставщиком на протяжении многих десятилетий, останется особенно важным партнером для Германии, — подчеркнул эксперт.