Трубоповорот: в ФРГ надеются на разум Байдена в вопросе СП-2
Отказавшись от «Северного потока – 2», власти ФРГ нанесли бы ущерб своей стране. Об этом «Известиям» заявил представитель правящей фракции ХДС/ХСС по внешнеполитическим вопросам в бундестаге Юрген Хардт. Осознав, что давление на трансатлантического партнера не приведет к срыву российско-европейского проекта, США отказываются от рестрикций — в американских СМИ появилась информация о том, что администрация Джо Байдена планирует отложить санкции в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG. Тем не менее новые меры всё-таки будут, но коснутся лишь четырех задействованных в строительстве трубопровода судов. Впрочем, вечером 19 мая, несмотря на сообщения в СМИ, в Госдепе заявили о готовности применять все возможные инструменты, чтобы помешать завершению строительства СП-2.
Друг познается в беде
США в надежде подтолкнуть ФРГ к отказу от «Северного потока – 2» неоднократно вводили санкции против проекта. Тем не менее администрация нового президента Джо Байдена, настроенного на более тесное сотрудничество с трансатлантическим партнером, действует аккуратнее, чем команда Дональда Трампа. Так недавно издание Axios узнало о планах демократа повременить с санкциями в отношении компании — оператора газопровода Nord Stream 2 и ее управляющего директора Маттиаса Варнига. Причина кроется в нежелании США обострять отношения с одним из главных своих европейских партнеров.
По мнению официального представителя фракции ХДС/ХСС в немецком парламенте по внешнеполитическим вопросам Юргена Хардта, новости об отказе от санкций против СП-2 — доказательство тесных отношений между ФРГ и США, которые готовы решать существующие проблемы «быстро и полюбовно». Другие политические силы Германии говорят о большей осознанности политики президента-демократа.
— Если Джо Байден действительно решил отойти от нарушающей международное право политики США в отношении «Северного потока – 2», то я это очень приветствую. Саму идею о наложении рестрикций на управляющего директора компании, которая строит трубопровод, сложно превзойти в дерзости. Если Джо Байден всё-таки откажется от нее, то он проявит разум, а не слабость, — заявил «Известиям» глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.
По его словам, политика санкций, с помощью которой США отстаивают свои экономические интересы, неприемлема. Если новый глава Белого дома поймет это и захочет «вернуть свою страну к поведению настоящего партнера, уважающего суверенитет своих союзников», то получится наладить отношения и с Россией. По мнению депутата, для решения проблем современного мира ЕС и США нуждаются в партнерстве с РФ.
Укусить напоследок
Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен в недавнем телефонном разговоре с главой МИД Германии Хайко Маасом заявил в очередной раз, что Вашингтон по-прежнему против российского газопровода «Северный поток – 2». Так что от цели задушить проект Вашингтон не отказывается. По данным Politico, новые рестрикции в любом случае будут приняты, хотя и коснутся только четырех российских судов, задействованных в работах по строительству трубопровода, а также аффилированных с ними компаний. Так, США планируют затормозить строительство потока, который достроен на 95%. Некоторые политологи связывают данную инициативу с тем, что осенью после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера отношение нового правительства ФРГ к СП-2 может резко смениться на негативное.
Однако, как заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, проект наверняка успеют достроить до этого момента, а ФРГ в любом случае не сможет отказаться от него.
— Если на СП-2 будут наложены санкции, Германия нанесет ущерб самой себе. Диверсификация энергоснабжения остается целью из соображений конкуренции. Как нужен сжиженный природный газ, так и СП-2 и энергия из Ливии или «Южного коридора», — подчеркнул в беседе с «Известиями» Юрген Хардт.
Между тем, под вечер 19 мая со ссылкой на свои источники Bloomberg сообщил: администрация Байдена введет, но не будет применять санкции против СП-2 «из соображений национальной безопасности». При этом официальный комментарий Госдепа по этой теме в тот же день гласил, что «администрация США привержена использовать все имеющиеся инструменты для гарантирования того, что трубопровод «Северный поток — 2» не будет завершен».
По мнению немецкого политолога Александра Рара, немецкое правительство жестко отстаивало свою позицию по СП-2 всё это время и американская администрация, в свою очередь, поняла, что пытаться опять подружиться с европейскими союзниками с помощью санкций против западных компаний невозможно.
— СП-2 будет достроен до ноября этого года в любом случае. Вашингтон пытался остановить проект, но понял, что это приведет только к крупнейшему скандалу с ФРГ, что им вовсе не на руку, — заявил Известиям» Александр Рар.
В Совфеде РФ «Известиям» заявили, что в любом случае судьба СП-2 будет успешной, а правительство Германии не откажется от этого проекта, поскольку «это не политика, а экономика».
— Этот коммерческий проект очень важен для ФРГ, и они этого не скрывают. Все попытки США через немцев сорвать строительство были обречены на провал, поскольку при всех своих союзнических обязательствах Германия ясно давала понять, что СП-2 не стоит трогать. Именно поэтому администрация Байдена и отказалась от санкций, иначе это выглядело бы уже нелепо, — подчеркнул в беседе с «Известиями» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Что касается рестрикций против четырех судов, сенатор отметил, что США так пытаются выйти красиво из игры, «укусив напоследок». При этом на реализацию проекта эти меры не повлияют, заключил политик. В пресс-службе оператора проекта «Известиям» не смогли предоставить оперативный ответ.
Еще «Зеленые»
Помешать реализации проекта пытались и внутри ФРГ. В унисон с американскими политиками в Германии говорит Партия зеленых, набирающая последние несколько лет бешеную популярность, особенно у молодого населения. Кандидат в канцлеры от этой партии Анналена Бэрбок неоднократно называла трубопровод угрозой для безопасности украинцев. Еще один аргумент «Зеленых» против СП-2 — воздействие на экологию. Так, 3 мая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода. В апреле природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в суд с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку газопровода в территориальных водах Германии.
Тем не менее 17 мая BSH выдало разрешение продолжить строительство газопровода в исключительной экономической зоне Германии. В связи с этим глава минэкономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил о том, что вопрос о дате сдачи достройки СП-2 теперь полностью находится в компетенции строителей, все разрешения у них есть. Есть надежды, что судно «Фортуна» закончит работы в датских водах в течение нескольких дней и сможет приступить к укладке труб в немецкой зоне.
— Действительно, определенные политические круги в Германии (в том числе «Зеленые») пытались приостановить проект, но безуспешно. Правительство ФРГ считает его коммерчески выгодным для страны, поэтому он будет завершен, — пояснил «Известиям» Александр Рар.
По мнению политолога Боннского института политических и социологических наук Кристиана Хаке, СП-2 может помочь ФРГ в ее целях по достижению экологической нейтральности.
— Решение ФРГ отказаться от использования ядерной энергии, каменного угля и бурого угля создает дефицит поставок, который в настоящее время невозможно восполнить за счет возобновляемых источников энергии. Именно поэтому Россия, будучи надежным поставщиком на протяжении многих десятилетий, останется особенно важным партнером для Германии, — подчеркнул эксперт.
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте отметил в беседе с «Известиями», что СП-2 крайне важен не только для энергоснабжения Германии, но и сможет открыть новые возможности для углубления сотрудничества наших стран.