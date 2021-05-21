Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Армия обороны Израиля заявила о готовности ударить по главам ХАМАС
Мир
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло на северо-западе Китая
Спорт
Россиянин Малютин завоевал золото на ЧЕ на дистанции 200 м вольным стилем
Спорт
Боксер Мисюра стал новым чемпионом России во втором среднем весе
Экономика
Минпромторг предложил Маску обсудить строительство завода Tesla в РФ
Общество
Путин поручил устранить барьеры при получении социальных услуг
Общество
В Ленинградской области началось строительство газоперерабатывающего комплекса
Культура
Florence + The Machine написали саундтрек к фильму «Круэлла»
Мир
В ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией

В Германии заявили об усилении борьбы вокруг «Северного потока — 2»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение президента США Джо Байдена о приостановке санкций против газопровода «Северный поток — 2» было воспринято неверно, борьба вокруг проекта только усиливается. Об этом сообщало немецкое издание Die Welt в четверг, 20 мая.

Трубоповорот: в ФРГ надеются на разум Байдена в вопросе СП-2
В бундестаге заявили о необратимости завершения проекта

По словам автора материала, несмотря на решение американской администрации, отношение Вашингтона к газопроводу осталось прежним. Также журналист указал, что все ограничения штатов были направлены на поставщиков услуг при строительстве — портов, судовладельцев, страховщиков.

«Якобы мирная политика Байдена является лишь подтверждением нынешней правовой ситуации, которая уже была при (экс-президенте США Дональде) Трампе — ни больше, ни меньше», — отмечается в статье.

В посольстве США в Берлине заявили, что Байден отказался от санкций ради восстановления отношений с союзниками из Европы. При этом, как говорится в материале, США могут в дальнейшем ужесточить рестрикции, так как в Госдепе призывают к «энергетической независимости» Европы.

Председатель Восточного комитета немецкого бизнеса Оливер Гермес сказал, что давление американской стороны на «Северный поток — 2» наносит ущерб демократическому процессу принятия решений в Европе и негативно сказывается на интересах Германии.

«Недопустимо, чтобы Соединенные Штаты своей политикой блокады наносили многомиллиардный ущерб европейским налогоплательщикам и компаниям, вмешиваясь в суверенитет демократических государств, в то же время преследуя собственные энергетические интересы в отношениях с Россией», — отметил он.

Гермес подчеркнул, что трубопровод необходим, чтобы возместить отказ от импорта газа из Нидерландов и Норвегии, где добыча топлива снижается. Также, как указал предприниматель, «Северный поток — 2» будет способствовать расширению сотрудничество в сфере энергетики без ущерба для климата.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно. Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021