В Германии заявили об усилении борьбы вокруг «Северного потока — 2»

Решение президента США Джо Байдена о приостановке санкций против газопровода «Северный поток — 2» было воспринято неверно, борьба вокруг проекта только усиливается. Об этом сообщало немецкое издание Die Welt в четверг, 20 мая.

По словам автора материала, несмотря на решение американской администрации, отношение Вашингтона к газопроводу осталось прежним. Также журналист указал, что все ограничения штатов были направлены на поставщиков услуг при строительстве — портов, судовладельцев, страховщиков.

«Якобы мирная политика Байдена является лишь подтверждением нынешней правовой ситуации, которая уже была при (экс-президенте США Дональде) Трампе — ни больше, ни меньше», — отмечается в статье.

В посольстве США в Берлине заявили, что Байден отказался от санкций ради восстановления отношений с союзниками из Европы. При этом, как говорится в материале, США могут в дальнейшем ужесточить рестрикции, так как в Госдепе призывают к «энергетической независимости» Европы.

Председатель Восточного комитета немецкого бизнеса Оливер Гермес сказал, что давление американской стороны на «Северный поток — 2» наносит ущерб демократическому процессу принятия решений в Европе и негативно сказывается на интересах Германии.

«Недопустимо, чтобы Соединенные Штаты своей политикой блокады наносили многомиллиардный ущерб европейским налогоплательщикам и компаниям, вмешиваясь в суверенитет демократических государств, в то же время преследуя собственные энергетические интересы в отношениях с Россией», — отметил он.

Гермес подчеркнул, что трубопровод необходим, чтобы возместить отказ от импорта газа из Нидерландов и Норвегии, где добыча топлива снижается. Также, как указал предприниматель, «Северный поток — 2» будет способствовать расширению сотрудничество в сфере энергетики без ущерба для климата.

20 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2», который завершен на 95%, практически невозможно. Также Псаки сообщила, что, решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.