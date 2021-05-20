Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Белый дом признал невозможность прекратить строительство СП-2
Общество
Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 городам России
Мир
Коренных французов предупредили о риске исчезновения
Мир
Власти Израиля начали обсуждение одностороннего прекращения огня
Мир
В Греции число случаев коронавируса превысило 385 тыс.
Общество
Ученые не выявили у беременных нежелательные реакции на «Спутник V»
Общество
Чернышенко обсудит планы по увеличению турпотока на Камчатку с властями региона
Спорт
Боксер Кудряшов впервые в карьере не стал сгонять вес перед боем
Мир
Посольство РФ подтвердило похищение россиянина пиратами у берегов Ганы

Белый дом признал невозможность прекратить строительство СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предотвратить строительство трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2), который завершен на 95%, практически невозможно. Об этом 20 мая заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Инородное дело: способны ли новые санкции остановить «Северный поток – 2»
Несмотря на попытки сорвать выполнение проекта, эксперты считают наиболее вероятным его успешное завершение в 2021 году

«Когда президент [США Джо Байден] занял свой пост, трубопровод был готов на 95%. Каким же образом мы могли бы остановить проект в другой стране, который готов на 95%?» — заявила Псаки на брифинге, трансляция которого велась в YouTube.

Также Псаки отметила, что решая отказаться от санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2, США руководствовались ключевыми отношениями с ФРГ и глобальными факторами.

Ранее в четверг представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петер Стано отметил, что ЕС принял к сведению предоставленный Госдепартаментом США конгрессу доклад по газопроводу «Северный поток – 2», а также отметил отказ американских властей от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике подтвердил, что в докладе Госдепартамента конгрессу США указано четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», в отношении которых американская сторона намерена ввести санкции. Также, по его словам, в докладе указаны пять организаций и одно физическое лицо, против которых планируется ввести ограничительные меры.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021