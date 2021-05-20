ЕС отметил отказ властей США от введения санкций против Nord Stream AG 2

Евросоюз принял к сведению предоставленный Госдепартаментом США конгрессу доклад по газопроводу «Северный поток – 2», а также отметил отказ американских властей от введения санкций против оператора газопровода Nord Stream AG 2. Об этом в четверг, 20 мая, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы принимаем к сведению доклад, представленный Госдепартаментом конгрессу, а также заявление госсекретаря [США Энтони] Блинкена по «Северному потоку – 2», в котором содержатся дополнительные субъекты, подлежащие санкциям в связи с их участием в строительстве трубопровода. В отчет не включена ни одна компания из ЕС», — сказал он корреспонденту ТАСС.

Представитель внешнеполитической службы ЕС отметил, что Евросоюз полностью привержен защите своих интересов, а также своих физических и юридических лиц, которые осуществляют свои права в соответствии с договорами.

«В этом контексте мы отмечаем решение США предоставить дипломатическим каналам с европейскими партнерами привилегию в отношении санкций, чтобы устранить их озабоченность по поводу проекта», — добавил Стано.

В частности, ЕС отметил решение госсекретаря отказаться от санкций против Nord Stream AG 2, ее гендиректора и корпоративных сотрудников в соответствии с обязательством администрации президента США Джо Байдена восстановить отношения между Вашингтоном и Брюсселем.

Ранее в этот день Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике подтвердил, что в докладе Госдепартамента конгрессу США указано четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», в отношении которых американская сторона намерена ввести санкции. Также, по его словам, в докладе указаны пять организаций и одно физическое лицо, против которых планируется ввести ограничительные меры.

До этого США ввели и тут же приостановили санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке реализации строительства, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.