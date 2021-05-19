США отказались вводить санкции против оператора СП-2

Администрация США отказалась вводить санкции против оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG. Об этом 19 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Администрация (президента США Джо) Байдена введет, но немедленно откажется от санкций в отношении швейцарской компании, курирующей строительство газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию, по словам нескольких человек, знакомых с этим решением», — сообщили журналисты агентства.

В статье также указывается, что в докладе, который 19 мая был представлен конгрессу США, Госдеп заявил, что Nord Stream 2 AG ведет подпадающую под санкции деятельность, однако Белый дом решил отказаться от введения ограничения по причинам нацбезопасности.

Трубопровод «Северный поток – 2» стал источником трений между США и их европейскими союзниками во время президентства Дональда Трампа. Байден занял ту же позицию, пытаясь оказать давление на Германию, указали журналисты издания.

Берлин же, как подчеркивала канцлер Германии Ангела Меркель 20 апреля, сделал выбор в пользу реализации проекта, несмотря на критику некоторых стран Евросоюза. Он указала, что вокруг проекта идет политическая борьба, однако Берлину следует поддерживать торговлю с Москвой, в том числе в энергетической сфере.

19 мая политолог Александр Рар рассказал «Известиям», что американские власти отказались от санкций из-за того, что поняли, что это приведет лишь к скандалу с Германией.

В этом вопросе Байден продемонстрирует разумность, а не слабость, заявил, в свою очередь, глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст, пишет «Газета.ру».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке строительства, швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.