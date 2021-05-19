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В ФРГ оценили возможный отказ Байдена от санкций против Nord Stream 2 AG

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Президент США Джо Байден своим вероятным отказом от санкций в отношении оператора газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG продемонстрирует разумность, а не слабость. Об этом в среду, 19 мая, заявил «Известиям» глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

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«Если президент США действительно решил отойти от нарушающей международное право политики США в отношении «Северного потока – 2», то я это очень приветствую. Саму идею о наложении санкций на управляющего директора компании, не имеющей никакого отношения к США, которая строит трубопровод, сложно превзойти в дерзости. Если Джо Байден все-таки откажется от этой идеи, то он проявит разум, а не слабость», — заявил политик.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его руководителя Матиаса Варнига. Однако, согласно сведениям источников, правительство США по-прежнему нацелено на недопущение ввода в эксплуатацию СП-2

Ранее, 13 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти страны продолжают считать «Северный поток – 2» «плохим проектом».

До этого, 11 мая, сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла отметил, что строительство трубопровода должно быть завершено, так как поставки российского природного газа очень важны для ФРГ. По его словам, завершение СП-2 выгодно и немецкой, и российской сторонам. Во Франции 9 мая рассказали о том, что газопровод будет реализован, несмотря на попытки США помешать этому.

В начале мая госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с главой МИД Германии Хайко Маасом отметил, что Вашингтон выступает решительно против строительства СП-2. В свою очередь, Маас напомнил, что ФРГ уже неоднократно оглашала свою позицию по поддержке СП-2.

20 апреля канцлер Германии Ангела Меркель указала, что Берлин сделал выбор в пользу строительства газопровода, несмотря на критику некоторых стран Евросоюза.

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке реализации строительства, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.

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