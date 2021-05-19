Эксперт объяснил возможный отказ США от санкций против Nord Stream 2 AG

Власти США пытались остановить проект строительства газопровода «Северный поток – 2», однако поняли, что это приведет лишь к скандалу с Германией. Об этом в среду, 19 мая, заявил «Известиям» политолог Александр Рар, комментируя возможный отказ американской администрации от санкций в отношении оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

«Северный поток – 2» будет достроен до ноября этого года в любом случае. Немецкое правительство жестко настаивало на своем. Американская администрация, в свою очередь, прекрасно понимает, что пытаться опять подружиться с европейскими союзниками с помощью санкций против западных компаний невозможно», — подчеркнул он.

Эксперт также отметил, Вашингтон пытался остановить проект, но понял, что это приведет только к крупнейшему скандалу с ФРГ, а потому отказался от этого. Тем не менее политолог подчеркнул, что США взамен в любом случае будут требовать другие уступки.

Ранее в этот день глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст заявил, что президент США Джо Байден своим вероятным отказом от санкций в отношении Nord Stream 2 AG продемонстрирует разумность, а не слабость.

Накануне портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена намерена отказаться от санкций в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его руководителя Матиаса Варнига. Однако, согласно сведениям источников, правительство США по-прежнему нацелено на недопущение ввода в эксплуатацию СП-2

Вместе с тем 13 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти страны продолжают считать «Северный поток – 2» «плохим проектом».

Впервые Вашингтон ввел ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке реализации строительства, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США. Последние рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.