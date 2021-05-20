Блинкен подтвердил планы США ввести санкции против судов РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе своей первой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Рейкьявике в ночь на четверг, 20 мая, подтвердил, что в докладе Госдепартамента указано четыре российских судна, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», в отношении которых американская сторона намерена ввести санкции, передает ТАСС.

Также, по его словам, в докладе указаны пять организаций и одно физическое лицо, против которых также планируется ввести ограничительные меры.

«Сегодня Госдепартамент передал доклад конгрессу, <...> перечислив в нем четыре судна, пять организаций и одно физическое лицо, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», — сообщил он.

«Мы продолжим выступать против завершения этого проекта, который ослабит энергобезопасность Европы, Украины, восточного фланга НАТО и стран ЕС. Наша позиция против «Северного потока – 2» непоколебима», — цитирует Блинкена «РИА Новости».

Ранее в среду журналист телеканала CBS Ина Руффини опубликовала у себя в Twitter текст доклада Госдепартамента конгрессу США, согласно которому Госдеп планирует ввести санкции против четырех российских судов, в числе которых «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев».

Ранее в среду США ввели и тут же приостановили санкции против компании Nord Stream 2 AG, занимающейся строительством газопровода, а также назвали четыре судна и четыре организации, которые «будут подлежать санкциям» в связи с его строительством.