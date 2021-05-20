Стали известны предположительно подпадающие под санкции Госдепа суда РФ

Госдеп планирует ввести санкции против четырех российских судов, в том числе «Академик Черский», «Владислав Стрижов», «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев». Об этом говорится в докладе, который Госдепартамент регулярно предоставляет Конгрессу в связи со строительством трубопровода «Северный поток-2». Документ на своей странице в Twitter опубликовала в среду журналист телеканала CBS Ина Руффини.

В аналогичный список юридических лиц попали «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Вместе с тем ранее в этот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило об отказе администрации Джо Байдена вводить санкции в отношении оператора «Северного потока — 2». Тем не менее Госдепартамент указал, что Nord Steam 2 AG якобы занимается попадающей под санкции деятельностью.