Казахстан опроверг заявление Украины о блокировке поставок угля Россией

Казахстан не подтвердил информацию украинской стороны о том, что Россия заблокировала транзит угля из Казахстана на Украину. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщил пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития республики Мадияр Уакпаев.

«Полностью Россия не блокировала поставку угля, но есть некоторые ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия остановила транзит угля из Казахстана на Украину. Он отметил, что заблокированы все поставки на ноябрь. В то же время Герус пояснил, что речь идет только о поставках энергетического угля, ограничения не затрагивают коксующийся уголь.

В тот же день депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько заявил, что на Украине по состоянию на 4 ноября не работает более половины энергоблоков на тепловых электростанциях. Так, из 88 энергоблоков функционируют только 37.

29 октября Герус сообщил, что с 1 ноября Россия прекратит поставки энергетического угля на Украину. Он отметил, что подобное решение можно сравнить с энергетической войной.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских добавил, что Украина не заключила новые договоры с российскими угольными компаниями, поэтому и перестанет получать уголь. При этом он указал на то, что в этом вопросе нет политики.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий, убеждена депутат.

13 октября «Укрэнерго» в отчете сообщило, что запасов угля на украинских тепловых электростанциях (ТЭС) примерно в 3,9 раза меньше, чем необходимо. Как отметили в национальной энергетической компании, общие запасы уменьшились на 6,5%, его объем составил 666,6 тыс. т.