Песков заявил о наличии у Лукашенко действующего приглашения в Крым

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у белорусского лидера Александра Лукашенко есть действующее приглашение посетить Крым. Об этом представитель Кремля сказал в ответ на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу после сегодняшнего заседания Высшего госсовета Союзного государства.

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — сказал Песков в разговоре с ТАСС.

Ранее 4 ноября на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко пожаловался, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства.

Он рассказал об обещании президента России пригласить его в Крым и показать новое, что создано на полуострове. Но в День народного единства Путин уехал в Крым один, продолжил Лукашенко.

«Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю», — объяснил он.

Высший государственный совет Союзного государства прошел по видеосвязи. В ходе мероприятия Лукашенко подписал интеграционный декрет, ранее завизированный российским лидером.

Он назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Москва и Минск, по его словам, нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин заверил, что Россия продолжит помогать братскому белорусскому народу. Особое значение имеет стабильность на границе двух стран, добавил он.