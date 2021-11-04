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Песков заявил о наличии у Лукашенко действующего приглашения в Крым

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у белорусского лидера Александра Лукашенко есть действующее приглашение посетить Крым. Об этом представитель Кремля сказал в ответ на вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу после сегодняшнего заседания Высшего госсовета Союзного государства.

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«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», — сказал Песков в разговоре с ТАСС.

Ранее 4 ноября на заседании Высшего государственного совета Союзного государства Лукашенко пожаловался, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства.

Он рассказал об обещании президента России пригласить его в Крым и показать новое, что создано на полуострове. Но в День народного единства Путин уехал в Крым один, продолжил Лукашенко.

«Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю», — объяснил он.

Высший государственный совет Союзного государства прошел по видеосвязи. В ходе мероприятия Лукашенко подписал интеграционный декрет, ранее завизированный российским лидером.

Он назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Москва и Минск, по его словам, нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин заверил, что Россия продолжит помогать братскому белорусскому народу. Особое значение имеет стабильность на границе двух стран, добавил он.

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