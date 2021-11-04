Лукашенко пожаловался Путину на отсутствие приглашения в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства посетовал, что его российский коллега Владимир Путин не пригласил его в Крым по случаю Дня народного единства. Об этом 4 ноября сообщило агентство «БелТА».

«Я просто хочу в заключение членам Высшего госсовета пожаловаться. Украина закрыла для Беларуси небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы», — сказал Лукашенко.

Он рассказал об обещании президента России пригласить его в Крым и показать новое, что создано на полуострове. Но в День народного единства Путин уехал в Крым один, продолжил Лукашенко.

«Поэтому я вот с такой жалобой перед членами Высшего госсовета выступаю», — объяснил он.

Лукашенко предложил Путину посетить вместе Санкт-Петербург, пригласив президента России на свою малую родину и в Минск.

В ответ президент России отметил, что всегда рад видеть белорусского лидера в Севастополе.

Высший государственный совет Союзного государства прошел по видеосвязи. В ходе мероприятия Лукашенко подписал интеграционный декрет, ранее завизированный российским лидером.

Он назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Москва и Минск, по его словам, нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Со своей стороны Путин заверил, что Россия продолжит помогать братскому белорусскому народу. Особое значение имеет стабильность на границе двух стран, добавил он.

Для России Белоруссия является не просто добрым соседом и ближайшим союзником, сотрудничество с которым выстраивается на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга, добавил президент РФ. Белорусы для России братский народ, а работать над созданием политического и экономического интеграционного объединения страны стали 25 лет назад, напомнил он.

Ранее в четверг Путин, прибывший в Севастополь, поздравил россиян с Днем народного единства. Он отметил, что Крым навсегда с Россией, потому что такова воля всего народа РФ. Он заявил, что готовность защищать Отечество и отстоять его — в характере российского народа.

Также глава государства принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ.