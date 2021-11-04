Лукашенко подписал интеграционный декрет Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал интеграционный декрет на высшем государственном совете Союзного государства. Об этом стало известно 4 ноября, в День народного единства.

Декрет «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы» ранее завизировал президент России Владимир Путин, сообщает агентство «БелТА».

Как отметил российский лидер, Москва и Минск продолжат работу по наполнению Союзного государства новым содержанием, чтобы полностью раскрыть его потенциал.

«Союзное государство будет качественно укреплять интеграционное взаимодействие, что в конечном итоге позволит повысить уровень жизни, благосостояния наших граждан», — добавил Путин.

Также глава государства обратил внимание, что экономическая интеграция России и Белоруссии невозможна без миграционной интеграции. По словам Путина, уже подготовлена программа по вопросам миграции.

Власти должны обеспечить трудовую мобильность граждан, гарантировать им свободу передвижения.

«Именно на это направлена и подготовленная нашими правительствами концепция миграционной политики Союзного государства, тоже большая работа здесь была проведена», — заключил он.

Ранее в этот день белорусский лидер назвал Союзное государство «приоритетом из приоритетов» для Белоруссии. Он пояснил, что страны активно сотрудничают по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, а также на защиту исторических и моральных ценностей.

Высший государственный совет Союзного государства прошел в режиме видеоконференции.

7 октября российский Путин и его белорусский коллега провели телефонные переговоры, в которых обсуждалось заседание Высшего госсовета в ноябре. Политики затронули и текущие вопросы в развитии двусторонних отношений.

10 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил об одобрении совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. Также он отметил, что граждане двух стран должны получить выгоду от интеграционных процессов.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.