Путин рассказал о готовности российского народа защищать Отечество

Готовность защищать Отечество и отстоять его — в характере российского народа. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«Традиции заботы об Отечестве, готовность отстоять, защитить его — в характере нашего многомиллионного и многонационального народа», — сказал он, поздравляя россиян с Днем народного единства.

Ранее в этот день Путин прибыл в Севастополь, где принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ.

Российские политики также обратились к гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня народного единства. Как подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сила России заключается в сплоченности народа, его национальном характере и богатых традициях патриотизма.

Также с поздравлением из космоса к россиянам обратились Антон Шкаплеров и Петр Дубров. С орбиты Международной космической станции космонавты пожелали соотечественникам сохранять братское чувство граждан страны.