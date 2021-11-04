Путин назвал волей народа принадлежность Крыма России

Крым навсегда с Россией, потому что такова воля всего народа РФ. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», — сказал глава государства.

В заключение он поздравил всех россиян с Днем народного единства.

«Искренне поздравляю с праздником севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России», — сказал президент.

Ранее в этот день Путин прибыл в Севастополь, где принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ.

В поздравлении россиян глава государства заявил, что готовность защищать Отечество и отстоять его — в характере российского народа.

Российские политики также обратились к гражданам страны с поздравлениями по случаю Дня народного единства. Как подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сила России заключается в сплоченности народа, его национальном характере и богатых традициях патриотизма.