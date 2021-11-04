Депутат Таймазов поздравил россиян с Днем народного единства

Депутат Государственной думы, заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Артур Таймазов обратился к россиянам с поздравлением. В День народного единства, 4 ноября, он указал: дата напоминает современникам о тесной связи времен и событий.

«Дорогие россияне, поздравляю вас с праздником, Днем народного единства. Эта значимая дата символизирует силу патриотизма, сплоченности и дружбы народов нашей многонациональной страны. Наши граждане не раз доказывали, что единство — это мощная, непреодолимая сила. Сердечно поздравляю всех с праздником, который показывает важнейшую связь между нашим прошлым, настоящим и будущим. От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, новых трудовых достижений и благополучия. А нашей Родине — мира и процветания», — сказал парламентарий.

Ранее с поздравлением из космоса к россиянам обратились Антон Шкаплеров и Петр Дубров. С орбиты Международной космической станции космонавты пожелали соотечественникам сохранять братское чувство граждан страны.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин 4 ноября прилетит в Севастополь, где посетит мемориал, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там и встретится с главой региона Михаилом Развожаевым. По его словам, глава государства прилетит в Крым из Сочи по случаю Дня народного единства.