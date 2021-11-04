Путин возложил цветы к мемориальному комплексу в Севастополе

В Севастополе президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в РФ.

В церемонии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, а также представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма, а также курсанты и юнармейцы.

Ранее в этот день сообщалось, что глава государства прибыл с рабочей поездкой в Республику Крым.

Далее в рабочей программе лидера числится встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым.

Также из Севастополя президент России выйдет на видео-конференц-связь на заседании Высшего государственного совета Союзного государства. В рамках конференции будут рассмотрены и утверждены интеграционные процессы Белоруссии и России. Будут подниматься вопросы реализации договора о Союзном государстве Белоруссии и России до 2023 года и концепции миграционной политики.

В пресс-службе Кремля уточнили, что участники заседания проанализируют итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии за 2020 год и январь–июнь 2021 года, а также изучат ход выполнения утвержденных ранее инициатив.

Вместе с тем ожидается, что стороны оформят решение о присуждении первой премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году российским и белорусским ученым и специалистам.

7 октября российский лидер и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, обсуждалась подготовка саммитов ЕАЭС и СНГ в Минске в октябре, а также заседание Высшего госсовета в ноябре. Кроме того, они затронули текущие вопросы в развитии двусторонних отношений.

10 сентября председатель правительства РФ Михаил Мишустин объявил об одобрении совмином Союзного государства РФ и Белоруссии интеграции на основе 28 согласованных отраслевых программ. Также он отметил, что граждане двух стран должны получить выгоду от интеграционных процессов.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции.

День народного единства был учрежден в России в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.