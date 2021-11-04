Запрет на массовые мероприятия в школах продлевается до 1 января 2024 года

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных учреждений, в частности, школ и вузов в условиях коронавируса до 2024 года. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовых актов в среду, 3 ноября.

В документе отмечается, что за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. При этом расписание самих занятий, а также перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися.

Кроме того, в школах запретят массовые мероприятия с участием разных классов или групп на указанный срок.

Вместе с тем исключением являются организации среднего профессионального и высшего образования, организации дополнительного образования и досуговые организации, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 3 ноября, стало известно, что студенты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» будут обучаться в дистанционном режиме с 8 по 21 ноября. Решение о формате обучения после 21 ноября будет принято с учетом эпидемиологической обстановки.

МГУ с 28 октября по 7 ноября также перешел на дистанционное обучение.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

3 ноября власти Брянской области решили продлить нерабочие дни до 14 ноября включительно. В Томской области действие меры продлят до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября. В Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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