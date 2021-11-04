Прямой эфир
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии угрозы от России для стран Балтии
Мир
Пентагон опроверг сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе
Общество
Губернатор Иркутской области Кобзев рассказал о крушении Ан-12
Мир
Германия за сутки установила рекорд по числу новых случаев COVID-19
Мир
Корабль США Mount Whitney отплыл из Стамбула в сторону Черного моря
Общество
«Победа» поддержала требование о предъявлении QR-кода для посадки на борт
Общество
Более ста военных врачей прибыли в Тульскую область для борьбы с COVID-19
Общество
Ночь на 4 ноября в Москве стала одной из самых теплых за последние 142 года
Общество
ФСБ Крыма рассекретила материалы следствия по нацистскому преступнику
Общество
В Белгородской области решили не продлевать нерабочие дни
Сюжет:

Запрет на массовые мероприятия в школах продлевается до 1 января 2024 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных учреждений, в частности, школ и вузов в условиях коронавируса до 2024 года. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовых актов в среду, 3 ноября.

В документе отмечается, что за каждым классом в школе должен быть закреплен отдельный кабинет для обучения по всем предметам. При этом расписание самих занятий, а также перемен должно быть составлено так, чтобы минимизировать контакты между учащимися.

Крайнее удаление: как будут работать вузы в условиях роста заболевших
И почему университеты пока не планируют полностью переходить на дистант

Кроме того, в школах запретят массовые мероприятия с участием разных классов или групп на указанный срок.

Вместе с тем исключением являются организации среднего профессионального и высшего образования, организации дополнительного образования и досуговые организации, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 3 ноября, стало известно, что студенты Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» будут обучаться в дистанционном режиме с 8 по 21 ноября. Решение о формате обучения после 21 ноября будет принято с учетом эпидемиологической обстановки.

МГУ с 28 октября по 7 ноября также перешел на дистанционное обучение.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

3 ноября власти Брянской области решили продлить нерабочие дни до 14 ноября включительно. В Томской области действие меры продлят до 15 ноября. Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить ограничения до 14 ноября. В Москве и Подмосковье не планируют продление нерабочих дней.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021