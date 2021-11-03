Запрет на массовые мероприятия в школах продлевается до 1 января 2024 года

Роспотребнадзор до 2024 года продлил действие санитарных правил по работе школ в условиях коронавируса. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном 3 ноября на официальном портале правовых актов.

Так, в частности, за каждым классом останется закрепленным один отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание уроков и перемен будут составлять, чтобы контакты между учащимися были минимальными.

Также до 1 января 2024 года, в частности, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов или групп.

С 14 октября в Москве стартовал проект по экспресс-тестированию школьников на коронавирус, напоминает «Газета.Ru».

26 октября в Минпросвещения отметили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в российских школах остается стабильной. В ведомстве добавили, что в 50 школах в 21 субъекте РФ сохраняются карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

21 октября в ведомстве рассказали, что в школах с 30 октября по 7 ноября объявят дополнительные каникулы, а в детских садах и яслях на время нерабочих дней организуют дежурные группы.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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