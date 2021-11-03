Прямой эфир
Мир
В США отметили снижение количества хакерских атак с территории России
Общество
Следственный комитет назвал версии крушения самолета Ан-12 под Иркутском
Общество
В ВОЗ дали рекомендации по ревакцинации от коронавируса
Мир
Президент Узбекистана раскритиковал решение ограничить работу соцсетей в стране
Мир
Антонов заявил о постепенном восстановлении контактов между Россией и США
Армия
Путин сообщил о поступлении ракет «Циркон» в ВМФ РФ в следующем году
Экономика
В ФРГ рассказали о ходе сертификации «Северного потока – 2»
Общество
В Смоленской области продлят режим нерабочих дней до 10 ноября
Общество
Вильфанд дал прогноз погоды на зиму в России
Мир
Власти Молдавии отказались закрывать долг Приднестровья «Газпрому»
Сюжет:

Запрет на массовые мероприятия в школах продлевается до 1 января 2024 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор до 2024 года продлил действие санитарных правил по работе школ в условиях коронавируса. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном 3 ноября на официальном портале правовых актов.

Снова дома: школы в некоторых регионах переходят на удаленку
Почему с приходом осени заболеваемость коронавирусом пошла вверх

Так, в частности, за каждым классом останется закрепленным один отдельный кабинет для обучения по всем предметам. Расписание уроков и перемен будут составлять, чтобы контакты между учащимися были минимальными.

Также до 1 января 2024 года, в частности, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий с участием разных классов или групп.

С 14 октября в Москве стартовал проект по экспресс-тестированию школьников на коронавирус, напоминает «Газета.Ru».

26 октября в Минпросвещения отметили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в российских школах остается стабильной. В ведомстве добавили, что в 50 школах в 21 субъекте РФ сохраняются карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

21 октября в ведомстве рассказали, что в школах с 30 октября по 7 ноября объявят дополнительные каникулы, а в детских садах и яслях на время нерабочих дней организуют дежурные группы.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021