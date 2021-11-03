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В России продлили действие санправил в образовательных учреждениях

Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил для образовательных учреждений
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Роспотребнадзор продлил действие санитарных правил по работе образовательных учреждений в условиях коронавируса до 2024 года. Об этом говорится в постановлении главы ведомства Анны Поповой, опубликованном на официальном портале правовых актов в среду, 3 ноября.

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До 1 января 2024 года, в частности, сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий в школах. Также запрет касается спортивных организаций и учреждений, проводящих досуг детей в помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортах, на железнодорожных вокзалах.

Исключения составят образовательные организации среднего профессионального и высшего образования и организации допобразования и досуговых организаций.

Ранее в этот день совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Как отметил председатель совета Николай Кудрявцев, университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов.

2 ноября стало известно, что руководство петербургских вузов допускает сохранение дистанционного обучения после 7 ноября. Окончательное решение о дальнейшем обучении студентов будет принято 5–6 ноября.

26 октября в Минпросвещения отметили, что ситуация с коронавирусной инфекцией в российских школах остается стабильной. В ведомстве добавили, что в 50 школах в 21 субъекте РФ сохраняются карантинные меры в связи с распространением коронавируса.

20 октября в связи с ростом количества новых случаев COVID-19 президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы.

Российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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