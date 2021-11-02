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В Минздраве назвали целесообразным использовать «Спутник Лайт» для ревакцинации

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Вакцинацию от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или после перенесенного COVID-19. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил внештатный инфекционист Минздрава РФ, замдиректора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Владимир Чуланов.

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«Препарат «Спутник Лайт» все-таки целесообразно использовать не для первичной вакцинации, а для повторной вакцинации или вакцинации пациентов переболевших. А все-таки для первичной вакцинации, для ранее не болевших рекомендуется использование вакцин двухкомпонентных», — сказал он в ходе интернет-конференции «Покровские чтения».

Инфекционист отметил, что сегодня в России привиты от коронавируса чуть более 50 млн человек, однако этого недостаточно для формирования «надежного популяционного иммунитета».

«И некоторые регионы здесь являются лидерами, в некоторых регионах [иммунное] покрытие достигло почти 70%, но часть регионов по-прежнему имеют еще довольно низкое покрытие, где цифры еще даже не превышают 30%», — заключил он.

1 ноября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о достаточном количестве вакцины «Спутник Лайт» в регионах. В этот же день президент России Владимир Путин отметил сложность ситуации с распространением COVID-19, наблюдаются рекордные показатели новых случаев заболевания. Единственным способом обезопаситься он назвал вакцинацию от инфекции.

Также в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «Спутник Лайт» можно использовать не только для повторной, но и для первой вакцинации, однако степень ее эффективности отличается от «Спутника V».

Вакцина «Спутник Лайт», в отличие от «Спутника V», — однокомпонентная. Привившиеся ею жители могут получить QR-код уже после одного укола. Вакцина рекомендована тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом полгода назад.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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