Песков заявил о допустимости «Спутника Лайт» для первой вакцинации

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» можно использовать не только для повторной, но и для первой вакцинации, однако степень ее эффективности отличается от «Спутника V». Об этом 1 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о том, что «Спутник Лайт» должен использоваться только при ревакцинации.

Песков заявил, что слова министра здравоохранения РФ были вырваны из контекста.

«Спутник Лайт» может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что эффективность как «Спутника Лайт», так и «Спутника V» доказана в России и за рубежом, однако ее степень отличается.

«Здесь больше с руки говорить специалистам, но у них разные проценты эффективности для разных возрастных категорий. Но процент этот высокий, он выше, чем у многих вакцин зарубежного производства», — подчеркнул Песков.

Ранее, 30 октября, Мурашко сообщил о грядущем внесении изменений в методические рекомендации, где будет указано, что «Спутник Лайт» следует использовать только для повторной вакцинации.

29 октября пресс-служба Минздрава РФ указала, что дополнительные поставки однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» в регионы России будут организованы в ближайшую неделю. Отмечалось, что в настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию.

Вакцина «Спутник Лайт», в отличие от «Спутника V», — однокомпонентная. Привившиеся ею жители могут получить QR-код уже после одного укола. Вакцина рекомендована тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом полгода назад.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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