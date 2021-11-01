В Подмосковье автомобилистов предупредили о тумане в ночь на 2 ноября

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области попросило водителей быть аккуратными за рулем из-за тумана в ночь на 2 ноября. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за тумана в ночь на вторник. Период предупреждения — с 21:00 1 ноября до 9:00 2 ноября. Будьте аккуратны за рулем», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Водителям также рекомендовали не повышать скорость и не маневрировать.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что в начале ноября в столичном регионе установится теплая сентябрьская погода. По его словам, в конце недели температурный фон приблизится к экстремальному — настолько станет тепло.

В четверг потеплеет до +12 градусов, ночью ожидается до 8 тепла. Самым теплым днем станет пятница, 5 ноября, когда температура воздуха составит +12...+14 градусов, что на 6–7 градусов выше климатической нормы, сообщается на сайте aif.ru.

На прошлой неделе Вильфанд заверил, что жители Москвы в ближайшие девять дней могут не ждать снега и зимних температур. По его словам, устойчивые морозы приходят в российскую столицу 9–10 ноября, а постоянный снежный покров формируется к 28–30 ноября.