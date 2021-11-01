Вильфанд рассказал о погоде в Москве в начале ноября

Теплая сентябрьская погода установится в столичном регионе в начале ноября. Об этом 1 ноября рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В своем развитии погода отстает фактически на 5–6 недель от климатической нормы. Позавчера температура была на девять градусов выше нормы, вчера — на пять, и в ближайшие дни она будет примерно такая же», — рассказал специалист.

По его словам, в конце недели температурный фон приблизится к экстремальному — настолько станет тепло.

В понедельник температура воздуха будет 10–12 градусов, что на 7 градусов выше нормы. Ожидается маловетреная солнечная погода, так как воздух приходит с юга Атлантики. Ночью похолодает до –2 градусов.

Во вторник температура опустится до 9 градусов, со среды уже будет облачно, начнет понижаться атмосферное давление. Местами пройдут дожди.

«Температура днем и ночью из-за облачности примерно выровняется, ночью среды будет 3–5 градусов тепла», — продолжил Вильфанд.

В четверг потеплеет до +12 градусов, ночью ожидается до 8 тепла. В пятницу синоптик спрогнозировал плюс 13 градусов, что на 9 градусов выше климатической нормы.

На прошлой неделе Вильфанд заверил, что жители Москвы в ближайшие девять дней могут не ждать снега и зимних температур. По его словам, устойчивые морозы приходят в российскую столицу 9–10 ноября, а постоянный снежный покров формируется к 28–30 ноября.

31 октября ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец пообещал москвичам в начале ноября погоду «миллион на миллион». По его словам, температура в городе составит в дневное время +11...+13 градусов.