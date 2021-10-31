В АТОР рассказали о состоянии здоровья отравившихся в Египте россиян

Состояние здоровья российских туристов, отравившихся в отеле AMC Royal в Хургаде, не вызывает опасений. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте со ссылкой на страховую компанию ERV, за помощью к которой обратились 17 граждан РФ.

Уточняется, что всем туристам предложена помощь медиков. Часть граждан РФ находится в клинике. Некоторые россияне отказались от госпитализации.

«Ситуация под контролем. Тяжелых случаев нет», — говорится в сообщении.

По данным операторов, за помощью к страховой компании обратились несколько россиян, отдыхающих в AMC Royal hotel. Туристы получили всю необходимую помощь амбулаторно.

«Тяжелобольных среди них нет. Туроператор приостановил продажи туров в этот отель, а находящимся там туристам предложил продолжить отдых в другой гостинице», — рассказали в Pegas Touristik.

По информации АТОР, прокуратура Хургады открыла расследование по факту инцидента. Пока правоохранители не комментировали произошедшее.

По последним данным, в AMC Royal hotel прибыла комиссия минтуризма и минздрава Египта. Комиссия изучает, в частности, используемый в напитках лед и продукты питания.

Уточняется, что туроператор «Интурист» переселяет своих туристов из отеля AMC Royal в другие объекты размещения в Хургаде после закрытия гостиницы

По данным источников «Вестника АТОР», AMC Royal hotel не был на эксклюзиве у российских туроператоров: туры в этот объект продавали несколько компаний. Также в гостинице в Хургаде отдыхали туристы из стран Балтии и Восточной Европы.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября. На следующий день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся россиян в Хургаде достигло 40 человек. В тот же день помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы. Ожидается, что всех туристов выпишут из больниц уже 31 октября.

Один из граждан РФ, покинувший отель 29 октября, вернулся в Россию с отравлением. Как рассказал мужчина журналистам, плохо ему стало еще в самолете.

В беседе с «Известиями» постояльцы отмечали антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными.