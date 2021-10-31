Министерство туризма Египта объявило о закрытии отеля после отравления россиян

Отель AMC Royal в Хургаде, где отравились 40 российских туристов, закрывается на неопределенный срок. Мера продлится до тех пор, пока гостиница не будет соответствовать всем требуемым критериям работы. Об этом 31 октября заявил помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы.

Он подчеркнул, что во всех отелях на курортах Египта крайне строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, плюс проводятся регулярные проверки. В то же время, по словам чиновника, в определенных ситуациях «имеет место человеческий фактор», а именно ошибки сотрудников гостиниц.

«Отель, где произошел инцидент, решено закрыть. Сейчас он уже не принимает новых постояльцев — там проживают только те, кто приехал еще до этих событий. Для контроля на соответствие всем критериям в отеле, пока не закончится отдых гостей, проводит проверку комиссия минтуризма и минздрава», — сказало аль-Асы «РИА Новости».

Помощник министра туризма Египта уточнил, что AMC Royal будет закрыт до тех пор, пока не будет полностью удовлетворять всем условиям и критериям. При этом точного срока возобновления работы отеля он не назвал, но отметил, что под критериями соответствия подразумеваются правила работы кухни, гигиены и поведения сотрудников, в случае нарушения которых немедленно принимаются санкции.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября.

В воскресенье в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек. Уточнялось, что четверо из них уже выписаны из больницы.

В этот же день генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти Хургады закрыли отель, где произошло массовое отравление российских туристов, на двое суток.

В свою очередь в российском генконсульстве «Известиям» рассказали, что на данный момент состояние всех госпитализированных граждан РФ удовлетворительное. Санитарные власти египетского курорта закрыли отель, прокуратура начала расследование.

При этом российские туристы в беседе с «Известиями» отмечали антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными. Кроме того, российская туристка Светлана, которая в числе многих других путешественников из РФ оказалась жертвой массового отравления в отеле AMC Royal на египетском курорте Хургада, рассказала, что в настоящий момент гостиница продолжает работать.

Позднее пресс-секретарь посольства РФ в Каире Илья Водянов сообщил, что госпитализированных в египетской Хургаде после массового отравления в отеле россиян планируется выписать из медучреждения уже сегодня, 31 октября.