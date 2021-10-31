Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнал о волнении США и Японии из-за слов Путина о нефти за $100
Общество
Москвичам в воскресенье пообещали погоду «миллион на миллион»
Спорт
Фигуристка Валиева победила на Гран-при в Канаде с двумя рекордами
Общество
Собянин заявил об увеличении объема вакцинации в Москве в 4–5 раз с августа
Общество
В Туве задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Спорт
Петр Ян после победы назвал Сэндхагена непростым соперником
Мир
Болдуин назвал гибель на съемках событием «одним на триллион»
Туризм
Отравившаяся в Египте россиянка опровергла данные о закрытии отеля в Хургаде
Общество
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мир
Пушков назвал провалом руководства НАТО утрату контактов с Россией

Отравившаяся в Египте россиянка опровергла данные о закрытии отеля в Хургаде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская туристка Светлана, которая в числе многих других путешественников из РФ оказалась жертвой массового отравления в отеле AMC Royal на египетском курорте Хургада, утверждает, что в настоящий момент гостиница продолжает работать. Более того, постояльцев оттуда не расселяют в другие места. Об этом женщина рассказала «Известиям» 31 октября.

«Расселение нам в отеле не предлагали. Также мы не видели, чтобы расселяли других туристов. Зато видели в отеле полицию», — рассказала Светлана.

Полосатый кейс: можно ли отравиться арбузом насмерть
Криминолог допустил наличие злого умысла, но есть и другие версии причин трагедии на Совхозной улице в Москве

Вместе с тем россиянка пожаловалась, что посуда в ресторане отеля моется просто отвратительно, а еда по вкусу едва ли тянет «на троечку». Она также выразила уверенность в том, что причина отравления отдыхающих кроется именно в питании в гостинице.

По словам Светланы, она уже обратилась в отельный медпункт, где ей пообещали выдать справку, подтверждающую, что ее повышенная температура тела никак не связана с коронавирусом. Это необходимо, чтобы вернуться обратно в Россию, указала она.

Кроме того, видео из AMC Royal свидетельствует о том, что отель действительно продолжает функционировать в штатном режиме. На кадрах видно, что в гостиничном вестибюле сидят туристы, а местный ресторан по-прежнему кормит отдыхающих.

Ранее, 30 октября, стало известно, что в отеле Хургады отравились почти 30 российских туристов.

В воскресенье генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти Хургады закрыли отель, где произошло массовое отравление российских туристов, на двое суток.

В этот же день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек, из них четверо уже выписаны из больницы. При этом в российском генконсульстве «Известиям» рассказали, что состояние всех госпитализированных граждан РФ удовлетворительное. Санитарные власти египетского курорта закрыли отель, прокуратура начала расследование.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021