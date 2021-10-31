Отравившаяся в Египте россиянка опровергла данные о закрытии отеля в Хургаде

Российская туристка Светлана, которая в числе многих других путешественников из РФ оказалась жертвой массового отравления в отеле AMC Royal на египетском курорте Хургада, утверждает, что в настоящий момент гостиница продолжает работать. Более того, постояльцев оттуда не расселяют в другие места. Об этом женщина рассказала «Известиям» 31 октября.

«Расселение нам в отеле не предлагали. Также мы не видели, чтобы расселяли других туристов. Зато видели в отеле полицию», — рассказала Светлана.

Вместе с тем россиянка пожаловалась, что посуда в ресторане отеля моется просто отвратительно, а еда по вкусу едва ли тянет «на троечку». Она также выразила уверенность в том, что причина отравления отдыхающих кроется именно в питании в гостинице.

По словам Светланы, она уже обратилась в отельный медпункт, где ей пообещали выдать справку, подтверждающую, что ее повышенная температура тела никак не связана с коронавирусом. Это необходимо, чтобы вернуться обратно в Россию, указала она.

Кроме того, видео из AMC Royal свидетельствует о том, что отель действительно продолжает функционировать в штатном режиме. На кадрах видно, что в гостиничном вестибюле сидят туристы, а местный ресторан по-прежнему кормит отдыхающих.

Ранее, 30 октября, стало известно, что в отеле Хургады отравились почти 30 российских туристов.

В воскресенье генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти Хургады закрыли отель, где произошло массовое отравление российских туристов, на двое суток.

В этот же день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек, из них четверо уже выписаны из больницы. При этом в российском генконсульстве «Известиям» рассказали, что состояние всех госпитализированных граждан РФ удовлетворительное. Санитарные власти египетского курорта закрыли отель, прокуратура начала расследование.