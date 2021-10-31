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В Хургаде на два дня закрыли отель после отравления туристов из РФ

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Санитарные власти египетского курорта Хургада на двое суток закрыли отель, где произошло массовое отравление российских туристов. Об этом сообщил в воскресенье, 31 октября, генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.

«Местные санитарные власти приняли решение о закрытии на 48 часов расположенного в Хургаде отеля AMC Royal, гости которого были госпитализированы из-за отравления. Туристы расселяются по другим гостиницам», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

По его словам, генконсульство разбирается в обстоятельствах инцидента.

30 октября агентство со ссылкой на слова жителя Татарстана Азата Сабирова сообщило, что в отеле Хургады отравились почти 30 российских туристов, включая его супруги, тещи и ребенка.

Жена Сабирова рассказала, что в течение всего дня отравившихся туристов из России опрашивали полицейские, а также городские власти. В планах местных властей возбудить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за антисанитарных условий, добавила она.

При этом собеседник ТАСС в Федерации туристических палат Египта сообщил, что количество отравившихся составляет 10 человек, они госпитализированы и находятся в стабильном состоянии.

16 октября стало известно, что в сауне отеля на западе Албании погибли российские туристы, 60-летний Сергей Буренков, его 58-летняя супруга Наталия Буренкова, их дочь Екатерина Буренкова и ее жених Никита Белоусов.

Причиной смерти россиян мог стать хлор в бассейне при отеле. Сотрудник мог использовать слишком много чистящего средства, что и привело к гибели людей. Следов насилия на телах погибших не было обнаружено.

19 октября по факту гибели четырех туристов из РФ генпрокуратура Албании приняла решение возбудить уголовное дело по статье «Убийство».

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