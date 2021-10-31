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В генконсульстве в Хургаде рассказали о состоянии отравившихся россиян

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В Генеральном консульстве России в Хургаде 31 октября рассказали «Известиям» о состоянии отравившихся туристов из России в отеле AMC Royal в Египте.

«Состояние туристов удовлетворительное, они находятся в госпитале, серьезных случаев пока что, по заявлениям туркомпании, нет, и обращений не было», — отметили в диппредставительстве.

Ранее в воскресенье ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта написал, что количество пострадавших при отравлении россиян увеличилось до 40, из них только четверо выписаны из больницы, остальные продолжают лечение.

Ранее сообщалось о примерно 30 госпитализированных с отравлением гражданах РФ.

Как рассказал генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев «РИА Новости», санитарные власти египетского курорта на 48 часов закрыли отель, где произошло массовое отравление российских туристов.

Как рассказала одна из пострадавших, на протяжении всего дня туристов из России опрашивали полицейские и городские власти. Планируется возбудить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за антисанитарных условий, добавила она.

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