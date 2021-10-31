Число отравившихся россиян в отеле Хургады достигло 40

Число российских граждан, отравившихся в четырехзвездном отеле AMC Royal на египетском курорте Хургада, достигло 40 человек. Об этом сообщает в воскресенье, 31 октября, ТАСС со ссылкой на Федерацию туристических палат Египта.

Ранее сообщалось о почти 30 госпитализированных с отравлением граждан РФ, среди которых были дети от двух лет.

«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что состояние всех заболевших удовлетворительное, стабильное, угрозы их жизни нет. Врачи могут отпустить их уже в понедельник.

«По распоряжению прокуратуры отель закрыт на неопределенный срок за нарушение норм санитарной безопасности и вряд ли откроется в ближайшее время. Всех туристов расселили по другим гостиницам», — добавил источник.

Прокуратура начала расследование в отеле AMC Royal. За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю грозят не только крупные финансовые штрафы, но полное закрытие с отзывом лицензии, пояснили в Федерации туристических палат Египта.

Ранее в этот же день в российском генконсульстве в Хургаде рассказали. что состояние госпитализированных россиян удовлетворительное, серьезных случаев отравления пока что нет.

При этом генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти египетского курорта после инцидента закрыли отель на двое суток, добавив, что дипломаты будут выяснять, только ли россияне отравились в гостинице.

Как рассказала одна из пострадавших, на протяжении всего дня туристов из России опрашивали полицейские и городские власти. Планируется возбудить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за антисанитарных условий, добавила она.