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Посольство России назвало сроки выписки отравившихся в Хургаде россиян
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Посольство России назвало сроки выписки отравившихся в Хургаде россиян

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Российских туристов, госпитализированных в египетской Хургаде после массового отравления в отеле, планируется выписать из медучреждения в воскресенье, 31 октября. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь посольства РФ в Каире Илья Водянов.

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«Всех пациентов должны выписать из больницы уже сегодня. Всего 40 человек отравились в отеле AMC Royal», — сказал он.

О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября.

31 октября в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек. Уточнялось, что четверо из них уже выписаны из больницы.

В этот же день генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти Хургады закрыли отель, где произошло массовое отравление российских туристов, на двое суток.

В свою очередь в российском генконсульстве «Известиям» рассказали, что на данный момент состояние всех госпитализированных граждан РФ удовлетворительное. Санитарные власти египетского курорта закрыли отель, прокуратура начала расследование.

При этом российские туристы в беседе с «Известиями» отмечали антисанитарию в отеле. По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными. Кроме того, российская туристка Светлана, которая в числе многих других путешественников из РФ оказалась жертвой массового отравления в отеле AMC Royal на египетском курорте Хургада, рассказала, что в настоящий момент гостиница продолжает работать.

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