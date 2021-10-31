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Прилетевший в Россию из Хургады турист слег с отравлением

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Один из россиян, покинувший 29 октября египетский отель AMC Royal, вернулся в Россию с отравлением. Об этом в воскресенье, 31 октября, сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Как мужчина рассказал журналистам, плохо ему стало еще в самолете. В Москве он приземлился 30 октября.

По словам Алексея, отравление у него выявили по прибытии в российскую столицу. Среди симптомов у пациента были сильные боли в желудке. Также он испытал приступы тошноты.

Ранее в этот день россиянка Елизавета рассказала «Известиям» о плохом самочувствии после выезда 29 октября из отеля AMC Royal в Хургаде. По ее словам, в гостинице были антисанитарные условия.

«Мы уехали из отеля в пятницу днем. Пообедали и поехали в другой. А ночью у меня и у сестры начались такие же признаки отравления. Где-то в час ночи стало очень плохо, весь день лежали, только сейчас приходим в норму благодаря таблеткам», — отметила туристка 31 октября.

Ранее, в воскресенье, отель AMC Royal в Хургаде, где отравились 40 российских туристов, закрыли на неопределенный срок. В этот же день в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек. К настоящему моменту всех выписали.

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