Россиянка рассказала об отравлении в отеле Хургады

Россиянка Елизавета рассказала «Известиям» о плохом самочувствии после выезда 29 октября из отеля AMC Royal на египетском курорте Хургада, а также об антисанитарии в гостинице.

«Только от вас узнала о массовом отравлении. Мы уехали из отеля в пятницу днем. Пообедали и поехали в другой. А ночью у меня и у сестры начались такие же признаки отравления. Где-то в час ночи стало очень плохо, весь день лежали, только сейчас приходим в норму благодаря таблеткам», — отметила туристка 31 октября.

Она добавила, что в отеле на первый взгляд не было ничего подозрительного, «но, конечно, тарелки часто были грязные. В мелочах можно было найти антисанитарию».

Информация о массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal появилась в СМИ 30 октября.

31 октября в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек, из них четверо выписаны из больницы.

При этом в российском генконсульстве «Известиям» рассказали, что состояние всех госпитализированных граждан РФ удовлетворительное.

Санитарные власти египетского курорта закрыли отель, прокуратура начала расследование.