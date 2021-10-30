Лидер КПРФ Геннадий Зюганов: партия изучит ситуацию вокруг депутата Рашкина

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ) в настоящий момент разбирается в ситуации с депутатом Госдумы от политсилы Валерием Рашкиным, которого заподозрили в незаконной охоте на лося. Об этом 30 октября заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Собираются все службы, в том числе и наши, поручено [члену КПРФ, первому зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрию] Синельщикову, прокурору, который у нас, и контрольной комиссии», — цитирует его «РИА Новости».

Инцидент с Рашкиным от партии будет прокомментирован после завершения всех разбирательств, пообещал Зюганов. На месте произошедшего в Саратовской области находятся все службы, добавил он.

Как заявила в субботу депутат Госдумы Елена Драпеко, Рашкин виноват в том, что попал в такую ситуацию. Он подорвал не только свой авторитет, но и доверие ко всем представителям власти, полагает она.

В субботу депутат вернулся в Москву из Саратовской области. На вопросы журналистов он отвечать не стал.

29 октября сотрудники комитета совместно с правоохранителями проводили рейдовые мероприятия, в ходе которых услышали выстрелы на территории охотничьих угодий Саратовского областного общества охотников и рыболовов. Инспекторы обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, в том числе за рулем был Рашкин, а в багажнике — части туши лося.

Позднее были опубликованы кадры задержания депутата, затем появилось видео, на котором видно, как Рашкин выходит из подъезда дома своей матери с синим ведром и ружьем в чехле.

В тот же день комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Правоохранители нашли охотничье оружие и разрешение на имя Рашкина на месте разделки животного. В Следственном комитете России по региону уточнили, что по карабину c прицелом ночного видения, треноге и патронам будут назначены экспертизы.

Спустя день в распоряжении «Известий» появились фотографии этого оружия. На снимке запечатлен карабин с прицелом ночного видения. Также были опубликованы фотографии гильз, обнаруженных на месте стрельбы. Сам депутат в ходе опросе во время задержания рассказал, что знает о незаконности охоты, но якобы нашел лося уже мертвым.