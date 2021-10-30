Глава Минкультуры выразила соболезнования в связи со смертью Кириллова

Смерть теле- и радиоведущего, диктора Центрального телевидения Гостелерадо СССР Игоря Кириллова стала невосполнимой потерей для отечественной культуры и всех граждан страны. Об этом говорится в телеграмме соболезнований министра культуры РФ Ольги Любимовой.

«К своей профессии он относился с огромной любовью, его голос не просто был узнаваемым, он стал символом целой эпохи на отечественном телевидении», — указала министр.

Любимова также отметила педагогическую работу Кириллова, его талант делиться мастерством с молодежью.

Министр культуры выразила родным и близким диктора глубокие соболезнования.

О смерти народного артиста СССР стало известно ранее в этот день. Телеведущий скончался на 90-м году жизни.

По словам источника «Известий», Кириллов страдал от тромбоза нижних конечностей. Состояние диктора ухудшилось в сентябре, однако от госпитализации он тогда отказался. В октябре он самостоятельно обратился в больницу.

Кириллов получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени. Более 20 лет вел программу «Время» на Первом канале.