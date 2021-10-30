Источник назвал причину смерти диктора Игоря Кириллова

Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор Центрального телевидения Гостелерадио Игорь Кириллов скончался после продолжительной болезни. Об этом рассказал источник «Известий» 30 октября.

По его словам, журналист страдал от тромбоза нижних конечностей, предположительно, осложнения из-за болезни и стали причиной смерти.

Состояние телеведущего ухудшилось в сентябре, однако от госпитализации он тогда отказался. В октябре он самостоятельно обратился в больницу.

Легендарный журналист скончался рано утром в субботу в возрасте 89 лет.

Кириллов более 20 лет вел программу «Время». Именно он сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете Юрия Гагарина в космос в 1961-м.

Диктор получал сотни писем от почитателей. Отвечая на вопрос о том, какую еще профессию он мог бы избрать, Кириллов говорил, что ему была интересна работа режиссера.

Кириллов получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.