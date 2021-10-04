В Москве почти 70% работников сферы услуг привились от коронавируса

Около 70% граждан, работающих в столичной сфере услуг, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в понедельник, 4 сентября, на заседании президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с COVID-19.

В столице введена обязательная вакцинация для всех, кто работает с населением. Градоначальник напомнил, что Москва одной из первых среди регионов приняла решение об обязательной вакцинации сотрудников ряда предприятий и организаций, передает НСН.

«У нас 67% работающих в этих группах привились двумя компонентами, и 73% — одним компонентом», — цитирует Собянина РИАМО.

При этом мэр отметил, что в сферах образования и здравоохранения этот показатель превышает 80%.

Также Собянин сообщил, что столичные власти планируют возобновить систему поощрения для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила, что проведение массовых мероприятий в России отменяется в связи с ситуацией по коронавирусу. Она подчеркнула, что массовые мероприятия проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса, сообщает телеканал «360».

Также в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что динамика развития COVID-19 в России вызывает серьезное беспокойство. Однако заболеваемость среди привитых в стране составляет лишь 2%, указал он.

1 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наблюдении плохой динамики в России с распространением коронавируса. Он призвал власти регионов реагировать и принимать необходимые меры.

В РФ с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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