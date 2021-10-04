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Транзит газа через Украину в Венгрию возобновился

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Транзит российского газа в Венгрию через пограничный с Украиной пункт «Берингово» возобновлен 3 октября после временной приостановки. Об этом свидетельствуют данные венгерского оператора газотранспортной системы (ГТС) FGSZ.

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Ранее в этот же день отмечалось, что прокачка была полностью остановлена.

О том, что транзит газа через украинскую территорию в Венгрию прекратился, сообщал «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) еще 1 октября. Отмечалось, что республика утратила возможность ввоза природного газа из Венгрии по виртуальному реверсу.

Однако данные ОГТСУ свидетельствовали, что транзит газа в Венгрию через украинскую территорию в пятницу полностью не прекращался, а упал почти в четыре раза — до 4,823 млн куб. м. На следующий день этот показатель снизился еще более чем в два раза.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. Соответствующий контракт стороны подписали в конце сентября сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в обход территории Украины.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь в тот же день подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли.

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