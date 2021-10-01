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В ГТС Украины сообщили о прекращении транзита российского газа в Венгрию

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Транзит российского газа в Венгрию через украинскую территорию прекратился 1 октября. Из-за этого Украина лишилась возможности виртуального импорта голубого топлива из этой страны. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

«1 октября 2021 года с начала новых газовых суток (07:00 мск) остановлен транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Заявки на транзит газа не поступили», — сказано в сообщении.

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Также в ОГТСУ констатировали, что из-за прекращения транзита российского природного газа венгерской стороне по украинской территории республика утратила возможность ввоза природного газа из Венгрии по виртуальному реверсу.

«Учитывая то, что импорт природного газа из Венгрии осуществлялся путем виртуального реверса, возможности импорта оттуда без транзита отсутствуют», — говорится в заявлении.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины.

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, в тот же день подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Он выразил сомнения в том, что какая-либо страна, в том числе Украина, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

Председатель комитета Национального собрания Венгрии, член правящей партии «Фидес» Жолт Немет заявил «Известиям», что претензии, которые Киев предъявляет Будапешту за долгосрочный контракт с «Газпромом», в Венгрии расценивают как нарушение суверенитета.

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