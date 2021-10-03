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В Кабуле у мечети прогремел взрыв и началась перестрелка

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Мощный взрыв прогремел 3 октября около мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в стране движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом сообщает местный телеканал «Kabul News».

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Уточняется, что сейчас в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане» — ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в РФ).

По словам Забихуллы Муджахида, которого цитирует телеканал TOLOnews, есть жертвы. В результате взрыва не менее двух человек погибли, трое пострадали, сообщил РИА Новости представитель министерства внутренних дел Кари Саид Хости. Никто из граждан РФ не пострадал, сказал «РИА Новости» пресс-секретарь российского посольства Евгений Егоров.

Напомним, что 26 августа в Кабуле прозвучали несколько взрывов. Первый взрыв в столице Афганистана прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены радикального движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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