В Грузии заявили о планах Саакашвили совершить госпереворот

Глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе заявил, что экс-президент страны Михаил Саакашвили планировал совершить госпереворот и спровоцировать беспорядки в стране.

«Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление», — сказал он журналистам в субботу, 2 октября.

По словам Кобахидзе, сегодня в стране ожидаются провокации.

«Нам нужно терпение, и нам нужна спокойная обстановка для этих выборов», — цитирует его телекомпания «Рустави 2».

2 октября в Грузии проходят выборы в местные органы власти. Избиратели выберут более 2 тыс. членов местных органов самоуправления и мэров 64 городов, включая Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире на проспекте Гурамишвили после того, как вернулся в Грузию. По предварительным данным, политика поместили в тюрьму города Рустави. Он не признает своей вины и в знак протеста объявил голодовку.

В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. Прокурор Грузии отметил, что приговоры, вынесенные экс-президенту на территории государства, обжалованию не подлежат.

По словам адвоката Саакашвили, его можно освободить только путем помилования со стороны действующего президента Грузии или экстрадиции на Украину, где тот проживал после того, как в 2013 году покинул Грузию.

При этом грузинский лидер Саломе Зурабишвили исключила возможность помилования Саакашвили, а прокурор Грузии отверг идею экстрадиции Саакашвили на Украину.