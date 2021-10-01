В России начались продажи Land Rover из фильма о Джеймсе Бонде

Компания Land Rover начала принимать заказы в России на внедорожник Defender V8 в комплектации Bond. Стоимость модели начинается от 10 794 000 рублей. Об этом 1 октября сообщает «Автостат».

Отмечается, что внедорожники серии Bond являются прообразом Defender из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Автомобиль оснащается 5,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 525 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В комплектацию модели входят 22-дюймовые легкосплавные колесные диски и шильдики Defender 007 на кузове. В салоне установлены накладки на пороги с надписью Defender 007 и уникальная подсветка околодверного пространства в виде цифр 007.

Мультимедийнаая система Pivi Pro начинает работу с показа видеоролика, в котором говорится о сотрудничестве Land Rover с известной франшизой о Джеймсе Бонде.

Версия Defender V8 Bond будет выпущен ограниченным тиражом в 300 внедорожников.

18 мая сообщалось, что Jaguar Land Rover планирует построить внедорожники Evoque и Discovery Sport следующего поколения на новой электрической архитектуре под названием Electrified Modular Architecture (EMA).

Полностью электрический Evoque дебютирует в 2024 году, а следом за ним презентуют Discovery Sport. По предварительным данным, выпуск машин на новой платформе наладят на британском заводе Land Rover в Хейлвуде.