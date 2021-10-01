Прямой эфир
Общество
Путин наградил посмертно трех российских медиков за борьбу с COVID-19
Мир
Саакашвили объявил голодовку после задержания в Грузии
Мир
Посольство России в Черногории прокомментировало задержание Исмаилова
Экономика
Тиньков урегулировал спор с властями США на $506 млн
Общество
Самый сильный человек России умер от последствий коронавируса
Мир
Захарова оценила обеспокоенность Зеленского задержанием Саакашвили
Мир
Чешский дипломат призвал ЕС объявить газовую войну России
Наука
Ученые рассказали о блокирующем ВИЧ и другие вирусы белке
Происшествия
В аэропорту Астрахани самолет зацепил крылом бензовоз

В России начались продажи Land Rover из фильма о Джеймсе Бонде

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Land Rover начала принимать заказы в России на внедорожник Defender V8 в комплектации Bond. Стоимость модели начинается от 10 794 000 рублей. Об этом 1 октября сообщает «Автостат».

Портрет без рамы: британский внедорожник испытали на прочность
У нового Land Rover Defender есть выдающаяся жесткость, громадный клиренс и душ в комплекте

Отмечается, что внедорожники серии Bond являются прообразом Defender из нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Автомобиль оснащается 5,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 525 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

В комплектацию модели входят 22-дюймовые легкосплавные колесные диски и шильдики Defender 007 на кузове. В салоне установлены накладки на пороги с надписью Defender 007 и уникальная подсветка околодверного пространства в виде цифр 007.

Мультимедийнаая система Pivi Pro начинает работу с показа видеоролика, в котором говорится о сотрудничестве Land Rover с известной франшизой о Джеймсе Бонде.

Версия Defender V8 Bond будет выпущен ограниченным тиражом в 300 внедорожников.

18 мая сообщалось, что Jaguar Land Rover планирует построить внедорожники Evoque и Discovery Sport следующего поколения на новой электрической архитектуре под названием Electrified Modular Architecture (EMA).

Полностью электрический Evoque дебютирует в 2024 году, а следом за ним презентуют Discovery Sport. По предварительным данным, выпуск машин на новой платформе наладят на британском заводе Land Rover в Хейлвуде.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021