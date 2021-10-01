«Нафтогаз Украины» признал право «Газпрома» прекратить транзит газа

Российская компания «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через территорию Украины, это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ. Об этом сообщил в пятницу, 1 октября, глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины.

«И это несмотря на забронированные мощности для транзита. «Газпром» имеет такое право по контракту — не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип «качай или плати»)», — отметил Витренко в Facebook.

Ранее в этот день в компании «Оператор ГТС Украины» рассказали, что страна лишилась возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита.

27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики. По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгерская сторона не может принимать во внимание позицию Украины относительно спора по газовому договору «Газпрома» и Будапешта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, в тот же день подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Он выразил сомнения в том, что какая-либо страна, в том числе Украина, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

При этом 15 сентября Витренко подчеркнул, что «Нафтогаз» готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа.

Киев официально заявляет от отказе приобретать российский газ с 2015 года. Украинские власти настаивают, что покупают топливо реверсом из Европы. При этом эксперты указывали, что, по сути, Украина всё равно приобретает российский газ.